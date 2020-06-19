Угадавший обвал рынков хедж-фонд предрек акциям «потерянное десятилетие»

Процесс глобализации, определявший лицо мировой экономики с 1990х, достиг пика, считают аналитики Bridgewater Associates, одного из крупнейших американских хедж-фондов, принадлежащего миллиардеру Рэю Далио.По мнению фонда, который работает почти исключительно с ультрасостоятельными инвесторами, имея под управлением 150 млрд долларов от 350 клиентов, рынки акций может ждать «потерянное десятилетие» из-за снижения рентабельности компаний США после многолетнего устойчивого роста.

«Глобализация, последние несколько десятилетий служившая, возможно, главным драйвером рентабельности в развитых странах, уже достигла своего пика. Теперь конфликт между США и Китаем и глобальная пандемия заставляют транснациональные корпорации ускорять меры по возвращению ранее выведенных за рубеж цепочек поставок и их дублированию, делая упор на надежность, а не на одну только оптимизацию расходов», — цитирует Bloomberg обзор Bridgewater.

Спад спроса, вызванный пандемией, уже привел к ощутимому краткосрочному снижению рентабельности фирм, отмечают аналитики. Они приводят в пример Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. как компании, которые объявили о планах строительства производственных мощностей в США, несмотря на более высокие затраты.

«Даже если прибыль в целом восстановится, некоторые компании не выживут или их акции обесценятся. Столкнувшиеся с падением доходов и нехваткой денежных средств компании выйдут из коронавирусного кризиса с выросшей долговой нагрузкой», — предупреждают аналитики

Напомним, Bridgewater удалось угадать обвал глобальных рынков весной 2020 года из-за пандемии коровируса. В ноябре фонд вложил около 1,5 млрд долларов в покупку опционов «пут» на американский индекс S&P 500 и панъевропейский EuroStoxx 50. С учетом плеча номинальный объем позиции фонда достиг 100 млрд долларов.

Купленные Bridgewater опционы экспирировали в марте и должны были принести прибыль, если рынки в США и Европе упадут к этому сроку.

Основатель фонда Рэй Далио — один из ветерано Уолл-стрит, работающий на рынке с 1970х и пережившего за свою карьеру схлопывание трех пузырей — азиатского 1998-го года, доткомов — в 2000х и ипотечного в 2008-м.