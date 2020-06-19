Секции из металлической сетки – что это? Умер писатель Карлос Руис Сафон » Стало известно, кто будет новым Бондом Фанаты Бондианы, в ожидании последнего фильма с участием Дэниэла Крейга, начали вести споры по поводу того, кто сможет сменить его в роли агента Ми-6. Один из таких фанатов является звезда Outlander Сэм Хьюэн, который считает, что пришло время вернуть персонажа к его шотландским корням и предлагает себя в роли следующего Джеймса Бонда.

«Очевидно, это мечта для каждого актера … Я прослушивался на эту роль, когда Дэниел Крейг снимался в Casino Royale, и я думаю, что в Великобритании было отобрано большое количество подходящих на эту роль актёров. Конечно, это роль мечты», — высказался Сэм Хьюэн.

Хьюэну ничего не заставляет скромничать в своём желании получить заветную роль, тем более, что он признаётся, что прослушивался в Casino Royale. Сэм надеется, что заполучить роль ему помогут его шотландские корни. Как утверждает актёр, изначально в романе Яна Флемминга о Джеймсе Бонде, упоминается о том, что главный герой – наполовину шотландец. Сэм Хьюэн известен общественности своей ролью в фэнтезийном сериале «Чужестранка» и съёмками в фильме «Бладшот», главную роль в котором сыграл Вин Дизель. Поэтому, у актёра есть не только внешность и стремление получить заветную роль, но и багаж успешных кинолент с его участием.

Тем не менее, споры идут не только относительно того, кто станет новым актёром, но и в отношении самого главного героя. Франшизе предстоит принять сложное решение: главным героей Бондианы после Дэниэла Крейга, в силу влияния общественности, может стать женщина или «цветной актёр». Продюсер фильмов про Джеймса Бонда, Барбара Брокколи, в своём интервью, отметила, что следующий Джеймс Бонд может быть «любого цвета», но тем не менее, он «должен быть мужчиной».

Сюжет последнего эпизода с Дэниелом Крейгом «Нет времени умирать» расскажет историю, которая происходит спустя пять лет после захвата Эрнста Ставро Блофельда, когда Джеймс Бонд уже покинул службу. К нему обратился Феликс Лейтер, его друг и сотрудник ЦРУ, с просьбой помочь в поисках пропавшего ученого Вальдо Обручева. Когда станет очевидным, что Обручева похитили, Бонд столкнётся с опасностью, подобной которой мир никогда не видел прежде.

В связи с пандемией, премьера фильма Джеймс Бонд: «Нет времени умирать» с Дэниелом Крейгом откладывалась уже несколько раз. Теперь релиз в Великобритании запланирован на 12 ноября, а 25 ноября фильм дебютирует на экранах кинотеатров по всему миру. ИСТОЧНИК

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