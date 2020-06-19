Шэрон Стоун показала очень странное фото из прошлого

Вчера известная голливудская актриса Шэрон Стоун пустилась в воспоминания. В своем инстаграме 62-летняя звезда поделилась черно-белым архивным снимком, сделанным много лет назад, когда она, судя по всему, участвовала в театральной постановке мюзикла «Звуки музыки» и была в самом начале своего актерского пути.

А вот и я в «Звуках музыки»,

— написала она.

На фото актриса позирует в белой водолазке с изображением мороженого и в очках — узнать в этой девушке голливудскую звезду довольно сложно.

Это правда вы?

Я думала, это Дайан Китон!

Хиллари Клинтон?

— удивились подписчики Стоун.

Тем не менее многие отметили, что Шэрон всегда выглядела восхитительно, и назвали ее «королевой».

Это далеко не первый архивный снимок, которым поделилась актриса в своем блоге. На прошлой неделе она опубликовала старый снимок своей матери в купальнике, а также показала кадр из своего детства.

Мама Шэрон Стоун

Шэрон Стоун (справа) с сестрой Келли

Впрочем, и свежими снимками звезда тоже охотно делится, чем приводит в восторг своих фанатов. Так, на днях она опубликовала фото в купальнике около бассейна.

Бренди Гилмор и Шэрон Стоун

Шэрон продолжает оставаться лучшей,

— восхитились ее подписчики.