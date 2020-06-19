Шэрон Стоун показала очень странное фото из прошлого

Вчера известная голливудская актриса Шэрон Стоун пустилась в воспоминания. В своем инстаграме 62-летняя звезда поделилась черно-белым архивным снимком, сделанным много лет назад, когда она, судя по всему, участвовала в театральной постановке мюзикла «Звуки музыки» и была в самом начале своего актерского пути.
А вот и я в «Звуках музыки»,
— написала она.
На фото актриса позирует в белой водолазке с изображением мороженого и в очках — узнать в этой девушке голливудскую звезду довольно сложно.
Это правда вы?
Я думала, это Дайан Китон!
Хиллари Клинтон?
— удивились подписчики Стоун.
Тем не менее многие отметили, что Шэрон всегда выглядела восхитительно, и назвали ее «королевой».
Это далеко не первый архивный снимок, которым поделилась актриса в своем блоге. На прошлой неделе она опубликовала старый снимок своей матери в купальнике, а также показала кадр из своего детства.
Мама Шэрон Стоун
Шэрон Стоун (справа) с сестрой Келли
Впрочем, и свежими снимками звезда тоже охотно делится, чем приводит в восторг своих фанатов. Так, на днях она опубликовала фото в купальнике около бассейна.
Бренди Гилмор и Шэрон Стоун
Шэрон продолжает оставаться лучшей,
— восхитились ее подписчики.
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