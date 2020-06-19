Помпео назвал Болтона «предателем»

Госсекретарь США Майк Помпео назвал «предателем» бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который в своей книге обвиняет президента Дональда Трампа в многочисленных нарушениях и называет его непригодным для роли главы государства.

«Это и печально, и опасно, что последней публичной ролью Джона Болтона стала роль предателя, который нанес ущерб Америке, нарушив священные доверительные отношения с народом», – отметил Помпео, пополнив череду союзников Трампа, которые выступили с критикой в адрес Болтона.

В заявлении под заголовком «Я тоже там был» госсекретарь отметил, что не читал книгу Болтона целиком, но, ознакомившись с опубликованными отрывками, сделал вывод, что «Джон Болтон распространяет ложь, извращенную полуправду и откровенную неправду».