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Помпео назвал Болтона «предателем»

Госсекретарь раскритиковал утверждения экс-советника по нацбезопасности, опубликовавшего книгу о Белом доме

Госсекретарь США Майк Помпео назвал «предателем» бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который в своей книге обвиняет президента Дональда Трампа в многочисленных нарушениях и называет его непригодным для роли главы государства.

«Это и печально, и опасно, что последней публичной ролью Джона Болтона стала роль предателя, который нанес ущерб Америке, нарушив священные доверительные отношения с народом», – отметил Помпео, пополнив череду союзников Трампа, которые выступили с критикой в адрес Болтона.

В заявлении под заголовком «Я тоже там был» госсекретарь отметил, что не читал книгу Болтона целиком, но, ознакомившись с опубликованными отрывками, сделал вывод, что «Джон Болтон распространяет ложь, извращенную полуправду и откровенную неправду».

19 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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