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Мишель Уильямс стала мамой во второй раз

Мишель Уильямс стала мамой во второй раз

Голливудская актриса, лауреатка «Золотого Глобуса» Мишель Уильямс во второй раз стала мамой.

39-летняя звезда «Венома», о беременности которой стало известно в конце прошлого года, родила второго ребенка. Она уже воспитывает 14-летнюю дочь Матильду, родившуюся в отношениях с Хитом Леджером. А вот для ее мужа, режиссера Томаса Кайла, малыш стал первенцем.

Однако пол ребенка еще не раскрыто, и неизвестно, когда именно Уильямс родила, пишет Daily Mail.

Известно, что актриса и режиссер познакомились на съемках сериала Fosse/Verdon. Именно тогда и завязался между ними роман. Поговаривают, что именно ради Томаса Мишель развелась с композитором Филом Ельверумом.

19 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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