62-летний Дольф Лундгрен женится во второй раз на юной девочке

62-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женится во второй раз. Предложение он сделал 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе. С девушкой, которая является ровесницей его старшей дочери Иды, Дольф начал встречаться в январе этого года.

Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен

Новостями влюбленные поделились с подписчиками в соцсетях, разместив одинаковые фотографии, сделанные на террасе дома в Швеции.

Ущипните меня,

— лаконично подписала снимок Эмма, на котором она показывает кольцо, подаренное любимым.









Кое-что особенное произошло в Швеции,

— сообщил в своем посте Лундгрен, введя некоторых своих подписчиков в замешательство.

Дело в том, что многие отметили внешнее сходство Эммы с Идой.

Твоя дочь обручилась? Поздравляю, Дольф,

— написал один подписчик, признавшись потом, что все-таки пошутил и искренне рад за своего кумира.

Эмма Крокдал

Ида Лундгрен

К поздравлениям присоединился и коллега Лундгрена по голливудским боевикам Сильвестр Сталлоне. Вместе они снимались в фильме «Рокки».

Поздравляю, мой хороший друг. Ты лучший,

— написал он.

Напомним, что 17 лет Дольф был женат на Анетт Квиберг, в браке с которой у него родились две дочери — Ида и Грета, которой недавно исполнилось 19 лет. В 2011 году пара развелась.