62-летний Дольф Лундгрен женится во второй раз на юной девочке

62-летний голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен женится во второй раз. Предложение он сделал 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе. С девушкой, которая является ровесницей его старшей дочери Иды, Дольф начал встречаться в январе этого года.
Эмма Крокдал и Дольф Лундгрен
Новостями влюбленные поделились с подписчиками в соцсетях, разместив одинаковые фотографии, сделанные на террасе дома в Швеции.
Ущипните меня,
— лаконично подписала снимок Эмма, на котором она показывает кольцо, подаренное любимым.
Кое-что особенное произошло в Швеции,
— сообщил в своем посте Лундгрен, введя некоторых своих подписчиков в замешательство.
Дело в том, что многие отметили внешнее сходство Эммы с Идой.
Твоя дочь обручилась? Поздравляю, Дольф,
— написал один подписчик, признавшись потом, что все-таки пошутил и искренне рад за своего кумира.
Ида Лундгрен
К поздравлениям присоединился и коллега Лундгрена по голливудским боевикам Сильвестр Сталлоне. Вместе они снимались в фильме «Рокки».
Поздравляю, мой хороший друг. Ты лучший,
— написал он.
Напомним, что 17 лет Дольф был женат на Анетт Квиберг, в браке с которой у него родились две дочери — Ида и Грета, которой недавно исполнилось 19 лет. В 2011 году пара развелась.
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