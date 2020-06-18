В Москве застрелили известную модель Елизавету Хлюпину и ее семью

Трагически несколько часов назад оборвалась жизнь известной столичной модели Елизаветы Хлюпиной. Бывший бойфренд расстрелял девушку в её же квартире в центре столицы.

Экс-возлюбленный пришел в гости к Елизавете, однако между ними завязалась драка и скандал. Застрелив Елизавету, парень расстрелял еще одну женщину, которая находилась в квартире и маленького ребенка. Малыш оказался ребенком Хлюпиной, а женщина — предположительно матерью модели.

После инцидента, девушка была еще жива, и сама вызвала скорую, но по приезду врачи констатировали смерть. Виновник случишвегося на месте преступления покончил жизнь самоубийством.