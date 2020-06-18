В космосе нашли «искусственные сигналы»

Необычные «радиосигналы» или FRB-всплески были открыты в 2007 году во время наблюдений за пульсарами на австралийской обсерватории Паркс. Они представляют собой очень короткие, но мощные вспышки с необычной периодической структурой, источник которых расположен на огромном расстоянии от Земли.

Телескоп CHIME был построен в Канаде три года назад: он стал главным инструментом по поиску FRB-вспышек, так как имеет высокую чувствительность и одновременно может следить за огромной частью ночного неба. Телескоп обнаружил «шестнадцатидневные» вспышки FRB 180916 в созвездии Кассиопеи, на расстоянии в 500 миллионов световых лет от Земли, что является рекордно малым расстоянием для FRB-всплесков. Их частота: 16,35 дня, что также является большим циклом для радиовсплесков.

Пока астрономы точно не знают, что именно находится в точке FRB 180916. Такой цикл вспышек могут создавать пояса астероидов, диски из материи или облака газа, мешающие радиоизлучению двигаться в сторону Земли. Наблюдения за FRB 180916 будут продолжаться.