Ученые нашли на Титане озера

Аномально яркие пятна, обнаруженные в экваториальных областях Титана около 20 лет назад, могут быть пересохшими озерами, сообщается в Nature Communications. К такому выводу астрономы пришли, сверившись с информацией, собранной зондом «Кассини» и двумя обсерваториями.

Титан — единственное небесное тело в Солнечной системе, где наблюдаются гидрологические циклы, подобные тропосферному круговороту воды на Земле. На поверхности спутника есть озера, реки и даже моря — правда, состоят они в основном из метана и этана. Около 20 лет назад инструменты обсерватории Аресибо и телескоп Green Bank Telescope обнаружили необычные радиолокационные отражения в тропическом регионе Титана, которые астрономы интерпретировали, как свидетельство присутствия жидкости. Однако последующие наблюдения, выполненные зондом «Кассини», не обнаружили водоемов в районе экватора, а также показали, что озера на небесном теле обычно сосредоточены в приполярных областях.

Джейсон Хофгартнер (Jason D. Hofgartner) из Калифорнийского технологического института и его коллеги обобщили имеющиеся изображения и спектры, полученные зондом «Кассини» и двумя обсерваториями, и заново изучили их. Анализ показал, что яркие пятна на поверхности Титана могут быть либо дюнами, либо оставшимися после дождя лужами, либо высохшими озерами. Однако дожди на спутнике Сатурна идут довольно редко, «Кассини» наблюдал их лишь дважды — в 2004 и 2010 году, поэтому появление крупных озер вследствие осадков ученые посчитали маловероятным, а дюны образуются, как правило, в других регионах Титана, поэтому ученые отсекли и эту гипотезу.

По мнению авторов, аномальные радиолокационные отражения были созданы пересохшими озерами. Спектроскопические, морфологические и топографические данные указывают на их сходства с палеоозерами или палеоморями в приполярных регионах Титана. Они не такие зеркальные, как современные жидкие водоемы, однако области, где расположены пятна, отличаются от других территорий в тропической области Титана гладкостью и диэлектрической постоянной (составом). Вопрос о том, что произошло с озерами и почему они испарились, остается загадкой. Исследователи предполагают, что она могла переместиться в другие части спутника, или же испариться под воздействием солнечных лучей.