У Илона Маска был секс втроем с актрисой Эмбер Херд и супермоделью Карой Делевинь — СМИ

У миллиардера Илона Маска была связь с голливудской актрисой Эмбер Херд и известной супермоделью Карой Делевинь: основатель компании SpaceX проводил ночи с обеими красотками одновременно. Скандальные подробности секса втроем всплыли во время судебного процесса, который против Эмбер ведет ее бывший муж – актер Джонни Депп.

Звезда «Пиратов Карибского моря» еще год назад подал иск против экс-супруги, требуя от нее компенсации в 50 миллионов долларов. Джонни утверждает, что Эмбер соврала про то, что он бил ее и подвергал домашнему насилию. И эта ложь якобы стоила ему карьеры и репутации. Депп и его адвокаты пытаются доказать, что это Херд избивала мужа и даже как-то покалечила его, отрезав ему кончик пальца осколком бутылки. Кроме того, актер настаивает: Эмбер закрутила роман с Илоном Маском уже через месяц после их свадьбы. Любовники встречались в роскошных апартаментах, принадлежащих Деппу, когда тот уезжал на съемки.

И вот теперь адвокаты Джонни достали из рукава новый козырь — свидетельство очевидца, который уверяет, что у Эмбер был не только любовник, но и любовница. По словам свидетеля, в конце 2016 года Кара Делевинь и Илон Маск приезжали в гости к Эмбер Херд и предавались любовным утехам втроем.