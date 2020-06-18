Советник Трампа по нацбезопасности опубликовал отрывки из своих скандальных мемуаров

Болтон вспоминает в своей книге, как Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Также автору показалось, что президент не знал, что Великобритания является ядерной державой.

А на обеде во время встречи G-20 в Осаке в июне 2019 года, когда присутствовали только лидеры стран и переводчики, глава Белого дома странным образом подбодрил генсека ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина. Когда тот объяснял Трампу, почему строит центры перевоспитания ( концлагеря) в Синьцзяне, Трамп сказал, что Си должен продолжать возводить такие лагеря, так как это абсолютно правильно.

По словам Болтона, сотрудник Совета национальной безопасности по Азии Мэтью Поттингер передавал ему, что Трамп заявлял нечто подобное и во время своей поездки в Китай в ноябре 2017 года.

В книге Болтон раскритиковал политику Трампа, заявив, что не может назвать ни одного существенного решения президента, которое не было рассчитано на переизбрание. Кроме того, Болтон упрекает американского президента в том, что тот ослабил противостояние страны нарастающим угрозам.

Со своей стороны Трамп обвинил Болтона в нарушении закона. Глава Белого дома пояснил, что его бывший помощник не получил одобрения на распространение данных.

Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США заявляли, что в книге раскрывается секретная информация и потребовали запретить публиковать произведение Болтона.