Сильно похудевшую дочу Джонни Деппа застукали в Лос-Анджелесе

Последние несколько месяцев 21-летняя Лили-Роуз Депп провела в Париже вместе со своей матерью Ванессой Паради, ее мужем Самюэлем Беншетри и братом Джеком — там они вместе находились на самоизоляции. Но со снятием ограничений, введенных из-за коронавируса, звезда на днях вернулась в США и едва ли не сразу приступила к активным занятиям спортом.

Вчера дочь Джонни Деппа засняли на улице Лос-Анджелеса. Надев короткий спортивный топ, шорты и кроссовки и продемонстрировав идеальный пресс и подтянутую фигуру, модель отправилась на пробежку.

Лили-Роуз, которая несколько лет назад боролась с анорексией, сейчас к своему здоровью относится серьезно.Как признавалась звезда, расстройством пищевого поведения она заболела из-за критических комментариев в соцсетях. Со временем она научилась не принимать их близко к сердцу и справилась с болезнью.

Мне было очень трудно с ней бороться. Все, кто знаком с этой проблемой, знают, как трудно вернуться к нормальной жизни. Я боролась с расстройством пищевого поведения в течение длительного времени, и я очень горжусь результатами, которых достигла,

— признавалась она.