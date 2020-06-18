Сенсационное исследование: Кофе поможет похудеть

Ученые выяснили, что с помощью кофе можно похудеть и справиться с последствиями неправильного питания.

Исследователи из США провели опыты на группе крыс. Грызунам из первой группы давали чай мате без кофеина, другим – с кофеином. Исследование продолжалось месяц

По итогу ученые выяснили, что кофе поможет похудеть из-за кофеина в его составе. Грызуны, которым давали мате с кофеином, на 16% набрали меньше веса и более чем на 20% меньше жиров. При этом их питание нельзя было назвать диетическим – всего 16% белка и по 40% жиров с углеводами.

Теперь ученые продолжат опыты и выяснят, как же все-таки кофе влияет на фигуру.