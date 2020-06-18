Китай рекордно нарастил число ядерных боеголовок

Китай стал мировым лидером по темпам наращивания ядерного потенциала, следует из данных, которые приводит в ежегодном докладе Стокгольмский институт проблем мира (SIPRI).В то время как США и Россия продолжают сокращать число боеголовок, как оперативно развернутых, так и резервных, Китай находится в процессе «существенной модернизации ядерного арсенала», цель которого — получить «ядерную триаду», состоящую из ракет наземного и морского базирования, а также стратегической авиации, говорится в докладе.

По итогам 2019 года число имеющихся у КНР ядерных боеголовок выросло на 30 и достигло 320 единиц. В результате Китай впервые в своей истории поднялся на третье место среди государств мира по этому показателю, обогнав Францию. У последней число боеголовок за год сократилось на 10 и составляет 290 единиц.

США сократили ядерный арсенал на 385 боеголовок, до 5800 единиц, Россия — на 125, до 6375 единиц.

По оценке SIPRI, Москва остается лидером по числу доступных стратегических боезарядов, но отстает от США, если учитывать только боеголовки в оперативной готовности — 1570 против 1750.

В 2019 году США прекратили публично раскрывать размер своего ядерного арсенала, Россия всегда держала эту информацию в секрете, хотя и делится ей с Вашингтоном в рамках двусторонних соглашений, отмечает SIPRI.

Развал договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также тупик на переговорах о продлении последнего российско-американского соглашения о контроле за стратегическими вооружениями (СНВ-3) сигнализирует о том, что система, выстроенная при окончании холодной войны, уверенно движется к коллапсу, говорится в докладе.

И Россия, и США запустили масштабные программы модернизации ядерных сил, а также расширили их роль в своих военных доктринах. Это свидетельствует о «существенном развороте тренда на маргинализацию ядерного оружия», который господствовал с 1980-х, полагают в SIPRI.

Продолжает наращивать ядерный арсенал Индия (+10 боеголовок), которая практически поравнялась в Пакистаном — 150 единиц против 160.

На 10 единиц увеличилось число доступных боеголовок у КНДР. Великобритания анонсировала планы сократить ядерный арсенал до 180 боезарядов, но, по оценке SIPRI, по факту увеличила его на 15 единиц.

«Тренд на деградацию условий, обеспечивающих глобальную стабильность» продолжился в 2019 году, отмечается в докладе: кризис вокруг контроля за стратегическими вооружениями набирает обороты, а в условиях «нарастающей геополитической напряженности отсутствие адекватных механизмов мониторинга и предотвращения распространения ядерного оружия вызывают особое беспокойство».