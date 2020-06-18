Ким Кардашьян решила заняться американскими тюрьмами

В разноплановом резюме 39-летней Ким Кардашьян скоро появится еще одна строчка — знаменитость готовится выпустить свой подкаст на Spotify. Информация о подписании контракта появилась вчера в издании The Wall Street Journal.

Ким Кардашьян

Сумма сделки пока не разглашается, но зато известна тема подкаста. Он будет не о косметике или ведении блога, как можно было бы подумать, а о тюремной реформе. Ким выступит в роли сопродюсера и соведущей вместе с Лори Ротшильд Ансальди. Точная дата релиза пока не объявлена.

Лори Ротшильд Ансальди, Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст

Напомним, что Ким и ранее серьезно занималась данной темой. Звезда выступала за проведение тюремной реформы, а в июне 2018 года смогла убедить президента Дональда Трампа смягчить приговор Элис Мари Джонсон. Женщина была осуждена за хранение наркотиков и на тот момент находилась в тюрьме уже 21 год. Узнав о ее судьбе, Кардашьян решила добиваться амнистии Джонсон.

Я отбывала 25-летний срок без возможности получить условно-досрочное. Ким узнала мою историю и сказала, что это несправедливо. До освобождения я даже не знала, кто она. Ким стала бороться за мою свободу, как на поле боя. Меня освободили 6 июня 2018-го,

— вспоминала Элис Мари, которая после освобождения в качестве модели снялась в рекламе бельевого бренда Ким Skims.

Ким также выступала в поддержку рэпера Asap Rocky, который бы задержан в Швеции после уличной драки. В прошлом году на свободу вышел Момолу Стюарт — он провел за решеткой 23 года после того, как его обвинили в убийстве, когда ему было 16 лет.

Заключенный стал героем документального фильма знаменитости «Ким Кардашьян Уэст: проект правосудия».

Ким также финансировала проект Buried Alive, который помог освободить 17 заключенных, которым были вынесены огромные тюремные сроки за нетяжелые преступления, связанные с наркотиками, в рамках проекта «90 дней свободы».

Кардашьян также приняла активное участие в протестах, вызванных убийством Джорджа Флойда во время задержания полицией.