Гвинет Пэлтроу выпустила новую серию странных аромасвечей

Актриса решила повторить свой предыдущий успех.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в очередной раз пополнила ассортимент своего интернет-магазина Goop новыми аромасвечами.

Так, 47-летняя звезда решила повторить успех свечи с ароматом вагины, которая произвела настоящий фурор, и выпустила аромасвечи с запахом своего оргазма.

Это пахнет как мой оргазм — указывается на этикетке свечи.

Стоимость таких свечей на сайте интернет-магазина составляет 75 долларов.

За описанием составляющих аромата, свечи в итоге имеют довольно приятный аромат. Так запах сочетает в себе ноты грейпфрута, нероли, спелых ягод черной смородины, чая ганпаудер и абсолю турецкой розы.

Как говорится в описании, у свечей «веселый, замечательный, сексуальный и удивительно неожиданный запах.

О новинке Пэлтроу рассказала во время видеоинтервью американскому телеведущему Джимми Фэллон в передаче The Tonight Show, где добавила, что к коробке со свечой добавляются еще и фейерверки.

Также актриса объяснила, что это название родилось из шутки. В то время когда парфюмер Дуглас Литтл создал этот аромат, Гвинет, понюхав результат его работы, викрикнула эту фразу.