Фото роскошного имения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса удалось заснять

Известная американская певица Дженнифер Лопес и ее жених, бывший бейсболист Алекс Родригес, решили провести лето на берегу океана. Пара переехала в роскошное поместье в Малибу.

Известно, что еще в марте прошлого года пара стала владельцами имения на берегу Тихого океана. Апартаменты невесты приобрели за 6,6 миллиона долларов. Недавно папарацци зафиксировали будущих супругов возле этого особняка.

Что известно об особняке Лопес и Родригеса в Малибу?

Особняк имеет три этажа и площадь 410 квадратных метров. В доме 4 спальни. На втором этаже находится невероятно красивая гостиная, которая переходит в кухню.

В главной спальне огромная терраса, с которой виден безграничный океан.

Дженнифер и Алекс любят сочетать комфорт и активный отдых. Именно поэтому в их новом доме есть собственная фитнес-студия, гидромассажная ванна и сауна. А уютными летними вечерами они могут насладиться хорошим фильмом в домашнем кинотеатре.

В каждой из комнат есть панорамные окна, которые позволяют любоваться красотой вокруг. Даже в ванной комнате и на кухне есть окна, через которые можно почувствовать запах Тихого океана и насладиться приятным шумом его волн.