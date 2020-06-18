Дуэйн Джонсон стал супергероем в DC

Супергерой по имени Черный Адам имеет лицо голливудского актера. Вероятно, герой управляет молнией.

Популярный голливудский актер Дуэйн Джонсон стал супергероем. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

В ролике появляется супергерой с внешностью Джонсона. Он одет в обтягивающий наряд с изображением молнии на груди и потрепанным плащом. Герой держится в воздухе, его глаза светятся желтым, а вокруг земные молнии.

Джонсон написал, что героя зовут Черный Адам. А также отметил, что «иерархия власти во вселенной DC скоро изменится».

Таким образом актер подтвердил свое участие в мероприятии DC Fandome, для фанатов комиксов компании. В 24-часовом виртуальном шоу примут участие мировые звезды, создатели и режиссеры вселенной DC.

За несколько часов пост Джонсона собрал более 2 миллионов просмотров и множество одобрительных комментариев.