Зеленский пообещал повышение зарплат медикам с первого сентября

Зеленский распорядился повысить зарплаты медицинским работникам. Кабинет министров готов каждый месяц выделять для этих целей свыше двух миллиардов гривен.

Зеленский пояснил, что зарплата будет увеличена для медиков, работающих в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медпомощь) и будет действовать до того момента разработки новой системы начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.

«Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные… Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты», — заявил президент. Также он добавил, что выделение 2 млрд. гривен ежемесячно на выплаты врачам позволит обеспечить повышение зарплаты до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам — на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

Таким образом, в соответствии с прогнозами правительства, зарплата врача-хирурга будет повышена до 10,5 тысяч гривен, средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч гривен, а младшего — приблизиться к 6 тысячам гривен.