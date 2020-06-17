В Швеции призывают заменить памятник Карлу XII изваянием Греты Тунберг



Протесты, которые начались в США, докатились и до Швеции.

Бывший мэр шведского города Умео Ян Бьёринге призвал убрать памятник «самовластному деспоту» Карлу XII, заменив его изваянием экоактивистки Греты Тунберг, передает eadaily.

«Беспорядки в США накалили страсти вокруг статуй. Но глава Шведского совета по национальному наследию Ларс Амреус встал на защиту памятников угнетателям. Многие историки считают, что памятники отражают скорее ценности той или иной эпохи, чем объективную историческую реальность. Наша история излагается в школьных учебниках и музеях. Статуи же ставятся, чтобы насаждать определенные взгляды», — заявил Бьёринге.

Амреус считает, что сносить памятники даже этим ненавистным деятелям неправильно. Бывший мэр спорит с ним, утверждая, что снос памятников и стирание памяти о них — это не одно и то же.

«Давайте воспользуемся цифровыми возможностями и вместо каждой удаленной статуи создадим интерактивные презентации. С помощью QR-кода или аналогичной технологии посетитель легко получит сведения о том или ином памятнике: когда и почему его установили и зачем снесли», — агитирует он.

«Я выдвигаю городскому совету следующее предложение: уберите самовластного деспота Карла XII и поставьте на его место спасительницу экологии Грету Тунберг. Или по крайней мере лауреата Нобелевской премии мира Дага Хаммаршёльда. Оба старались сделать мир гуманнее и лучше», — заключил он.

https://cursorinfo.co.il/all-news/v-shvetsii-prizyvayut-zamenit-pamyatnik-karlu-xii-izvayaniem-grety-tunberg/