Тайсон Фьюри стал лучшим тяжеловесом современности

Авторитетный американский спортивный журнал составил рейтинг лучших тяжеловесов современности. Рейтинг приводится на сайте издания.

В список вошли десять спортсменов. Первое место занял британец Тайсон Фьюри, вторым стал его соотечественник Диллиан Уайт. Тройку сильнейших замкнул американец Деонтей Уайлдер. Четвертое и пятое места заняли кубинец Луис Ортис и американец Энди Руис соответственно.

Александру Поветкину досталась шестая позиция. Места с седьмого по десятое заняли новозеландец Джозеф Паркер, американец Майкл Хантер, колумбиец Оскар Ривас и болгарин Кристиан Пулев соответственно.

Ранее Фьюри заявил, что считает себя величайшим бойцом в истории. При этом 31-летний британец, не проигравший ни одного поединка, посетовал на то, что он скромный человек.