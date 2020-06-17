Сальма Хайек резко поседела

Мексиканско-американская актриса Сальма Хайек показала поклонникам себя с другой, не слишком голливудской стороны.

Так, на странице в Instagram 53-летняя звезда разместила снимок, на котором предстает в своем естественном виде. Артистка показала, какая она настоящая с седыми волосами и без макияжа.

На том же фото присутствует еще одно, где Сальма уже позирует при параде – с нежным мейк-апом и роскошными каштановыми волосами.

В ожидании повторных съемок мне наконец пришлось покрасить корни — сообщила Хайек.

Поклонники Сальмы заметили, что она одинаково хороша, что с седыми, что с каштановыми волосами.