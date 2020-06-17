На Луне построят линию связи

Частная компания CommStar Space Communications намерена отправить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор для передачи данных между Луной и Землей. Как сообщается на сайте компании, сделать это она планирует не позднее 2023 года.

Дальняя космическая связь всегда осложняется ослаблением сигнала за счет рассеяния в пространстве, поэтому даже сегодня связь между Землей и Луной — довольно непростая задача. Расстояние, которое требуется преодолеть данным, составляет 384,5 тысячи километров. Для их передачи требуется мощное (следовательно, тяжелое и громоздкое) оборудование, запуск которого в космос потребует больших расходов.

Поэтому для дальней космической связи предлагается использовать спутники-ретрансляторы, которые будут принимать данные от космических аппаратов и ретранслировать их точно на наземные приемники. Сегодня на орбите вокруг Земли находится несколько таких аппаратов, включая российскую систему «Луч», однако все они принадлежат государственным космическим агентствам.

CommStar Space Communications намерена стать первой компанией, которая запустит в космос частный спутник-ретранслятор для связи с Луной. Аппарат под названием CommStar-1 будет спроектирован как гибридная система для радиочастотной и оптической (лазерной) передачи данных. Ожидается, что он станет самой крупной коммуникационной платформой из всех, что сегодня находятся на поверхности или орбите вокруг Луны, и позволит другим лунным миссиям использовать менее мощное и тяжелое оборудование для отправки информации.

Как заявляют представители компании, CommStar-1 будет использовать облачные технологии, в частности PaaS («платформа как услуга») или SaaS («программное обеспечение как услуга»), а также напрямую распределять данные в различные облачные хранилища и лаборатории с помощью существующих систем связи между космическими и наземными станциями. Кроме того, пользователи будут иметь постоянный доступ к ретранслятору, использующему сквозное шифрование для передачи информации.

Над созданием первого спутника CommStar Space Communications работает совместно с компанией Thales Alenia Space, крупнейшим производителем спутников в Европе. Планируется, что CommStar-1 станет первым аппаратом из семейства ретрансляторов в окололунном пространстве. Компания намерена отправить ретранслятор в космос к 2023 году, однако кто будет осуществлять запуск и когда, пока что неизвестно.