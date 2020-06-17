Джастин Бибер опозорился с ворованным фото с чужого концерта

Популярный у подростков певец Джастин Бибер опубликовал на своей странице фото,якобы со своего концерта, и опозорился.

Один внимательный пользователь Twitter заметил, что фото из поста Бибера на самом деле было сделано на концерте Пола Маккартни, состоявшегося в Мексике в 2012 году. Он даже не поленился найти другие фотографии с шоу, где Маккартни можно четко разглядеть.

Фанаты Бибера ответили, что певец действительно выступал в Мексике в 2012 году и собрал 300 тысяч человек (и приложили скрин из прессы). По их мнению, Биберу не нужно было использовать чужое фото, он мог бы повесить снимок со своего концерта.

Однако исполнитель не впервые выдает желаемое за действительное. В январе он обратился к фанатам, чтобы те активно стримили его сингл «Yummy» (в том числе на повторе). Он даже не постеснялся вывесить инструкцию по установке VPN: Бибер очень хотел возглавить Billboard Hot 100, а чарт учитывает прослушивания только из США. Отчаянные меры не помогли: пиком для сингла стала вторая строчка.

Недавно рэпер 6ix9ine обвинил Ариану Гранде и Джастина Бибера в том, что они фактически «купили» первое место в чарте Billboard. Однако представители Billboard заверили, что тщательно следят за любыми попытками повлиять на расклад в рейтинге, и такая ситуация исключена.