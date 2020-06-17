Британская Киноакадемия перенесла наградную церемонию

Британская Киноакадемия решила последовать примеру американских коллег и также отложила проведение церемонии вручения своих наград. Как сообщает издание Variety со ссылкой на официальный пресс-релиз, шоу состоится в столице Великобритании 11 апреля 2021 года.

Изначально вручение наград планировалось провести 14 февраля. Представители организации обещают позже поделиться техническими деталями. В частности, на рассмотрении руководства находятся предлагаемые изменения в регламенте, которые позволят побороться за главные трофеи фильмам, не выходившим в прокат, а представленным различными цифровыми платформами, в том числе потоковыми сервисами. Вполне вероятно, что время проведения церемонии 2022 года, которая пока назначена на 13 февраля, также может быть изменено.

Напомним, что Американская Киноакадемия отложила вручение премии «Оскар 2021» сразу на два месяца — до 25 апреля. Таким образом, у производителей фильмов будет больше времени для завершения всех необходимых работ. Также в апреле состоится открытие обновленного музея, в котором хранятся ценные экспонаты, иллюстрирующие историю развития американского кинематографа.