Американские ученые нашли, что убило динозавров

Группа исследователей под руководством профессором Линди Элкинс-Тантон из Школы изучения Земли и космоса Аризонского государственного университета предоставила первые прямые доказательства того, что интенсивное сжигание угля в Сибири является причиной Пермо-Триасового вымирания. Это одно из крупнейших вымираний, которое случилось на Земле. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Geology.

Вулканические взрывы на территории Сибири являются одними из крупнейших за последние 500 млн лет. Извержения продолжались примерно 2 млн лет, они охватывали Пермско-Триасовую границу. Во время этого события погибло до 96% всех морских видов и 70% наземных позвоночных. Сегодня эта территория покрыта примерно 3 млн квадратных миль базальтовых пород.

Для того, чтобы понять масштабы влияния интенсивного сжигания угля в Сибири, международная команда сосредоточилась на вулканопластических породах (породах, созданных взрывными вулканическими извержениями). Это идеальная почва для исследователей, которые хотят понять хронологию Пермо-Триасового вымирания.

Расчеты температуры морской воды показывают, что на пике вымирания Земля подверглась смертельно глобальному потеплению, при котором температура экваториального океана превысила 104 градуса по Фаренгейту. Потребовались миллионы лет на то, чтобы восстановить экосистемы и жизнь на Земле.

Наше исследование показывает, что магма сибирских извержений сожгла уголь и другие органические материалы. Сейчас это уголь, перемешанный с магмой, его можно найти в составе гор.

Профессор Линди Элкинс-Тантон из школы изучения Земли и космоса Аризонского государственного университета

Среди возможных причин массового вымирания существует одна старая гипотеза, она заключается в том, что массовое сжигание угля привело к катастрофическому глобальному потеплению.