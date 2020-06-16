Япония передумала размещать у себя американские системы ПРО

Власти Японии решили не размещать на территории страны комплексы противоракетной обороны США.

Как передают местные СМИ, в японском минобороны объяснили такое решение стоимостью систем и сроками их развертывания. Токио сочло ракеты слишком дорогими, тогда как бюджет страны сейчас переживает дефицит.

Также японские военные не уверены, что стартовый двигатель, отделяющийся при пуске, гарантированно не причинит ущерба при падении.

США планировали разместить на Японских островах два комплекса Aegis Ashore к 2023 году.