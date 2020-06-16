В США самолет-шпион переоборудуют в «летающий сетевой маршрутизатор» для связи между истребителями

Издание Popular Mechanics написало материал, в котором говорится о планах США на самолет-шпион U-2 — его, скорее всего, переоборудуют в «летающий сетевой маршрутизатор» для связи между истребителями.

Так, если верить опубликованным данным, летательный аппарат, впервые поднявшийся в воздухе еще в далеком 1955 году, продолжит нести пользу благодаря применению в системе Advanced Battle Management System. С ее помощью ВВС, Военно-морскими силами и Сухопутными войсками США имеют возможность обмениваться оперативными данными между собой — так, данная система должна связывать истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

”U-2 будет играть ключевую роль в ABMS. Медленный, долговечный, высоко летающий самолет, U-2 может часами летать над районом”, — написало издание.