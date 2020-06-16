В США будут приведены в исполнение четыре смертных приговора

Глава американской Генеральной прокуратуры Уильям Барр подписал распоряжение о привидении в исполнение четырех смертных приговоров для осужденных на федеральном уровне.

«Четыре убийцы, даты казни которых уже определены, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Наша обязанность перед жертвами этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия», − заявил Барр.

Кроме того, в Минюсте добавили, что речь идет о четырех преступниках, приговоренных к смерти за убийство детей. Из них двое также признали виновными в изнасиловании несовершеннолетних. Ожидается, что осужденных будут казнить 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа текущего года.

В соответствии с информацией СМИ, в последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С того времени действовал неофициальный мораторий по той причине, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. К тому же, в последние годы высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.