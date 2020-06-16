В НАСА рассказали о создании лунной станции

NASA заключило контракт на сумму 187 млн долларов с компанией Orbital Science Corporation, являющейся дочерним предприятием Northrop Grumman. По условиям соглашения, Orbital Science займется разработкой дизайна жилого и логистического модуля HALO (Habitation and logistics outpost), предназначенного для окололунной станции Gateway.

HALO станет местом проживания астронавтов во время их пребывания на борту Gateway. Пока что NASA не раскрывает точные технические характеристики модуля. Известно, что за основу его дизайна будет взята конструкция грузового корабля Cygnus, используемого для снабжения МКС. В посвященном контракту официальном пресс-релизе говорится, что по жилому объему HALO будет сопоставим с небольшой квартирой-студией.

Стоит отметить, что нынешний контракт охватывает лишь разработку дизайна HALO. В конце 2020 года специалисты NASA детально изучат проект. В случае одобрения, Northrop Grumman получит второй контракт — уже на изготовление модуля.

HALO планируется запустить в 2023 году в связке с электродвигательным модулем PPE, построенным компанией Maxar Technologies. Он будет оснащен солнечными батареями, способными вырабатывать 60 кВт энергии, и ионными двигателями, с помощью которых станция сможет корректировать свою орбиту. Пока что NASA не выбрало пускового оператора для этой миссии. Ожидается, что соответствующее объявление будет сделано осенью этого года.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»