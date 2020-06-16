В НАСА рассказали о создании лунной станции

NASA заключило контракт на сумму 187 млн долларов с компанией Orbital Science Corporation, являющейся дочерним предприятием Northrop Grumman. По условиям соглашения, Orbital Science займется разработкой дизайна жилого и логистического модуля HALO (Habitation and logistics outpost), предназначенного для окололунной станции Gateway.
Стоит отметить, что нынешний контракт охватывает лишь разработку дизайна HALO. В конце 2020 года специалисты NASA детально изучат проект. В случае одобрения, Northrop Grumman получит второй контракт — уже на изготовление модуля.
HALO планируется запустить в 2023 году в связке с электродвигательным модулем PPE, построенным компанией Maxar Technologies. Он будет оснащен солнечными батареями, способными вырабатывать 60 кВт энергии, и ионными двигателями, с помощью которых станция сможет корректировать свою орбиту. Пока что NASA не выбрало пускового оператора для этой миссии. Ожидается, что соответствующее объявление будет сделано осенью этого года.
Leave a Reply