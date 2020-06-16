В Гватемале будут производить воду из воздуха по израильской технологии

В конце мая тропический шторм «Аманда» обрушился на Сальвадор и Гватемалу. Проливные дожди вызвали разрушительные наводнения и оползни, есть пропавшие без вести и погибшие. Происшествие повлекло за собой дефицит воды. Израильская компания «Watergen» поможет населению Гватемалы справиться с последней проблемой — с помощью своего генератора воды из воздуха.

Устройство легко обслуживать и перевозить с места на место, а для его работы требуется лишь источник энергии. Израильское ноу-хау не просто поможет оправиться от последствий урагана, оно важно для инфраструктуры Гватемалы. Около 20% местных жителей испытывают трудности с доступом к чистой питьевой воде, сообщает Algemeiner.

Президент комиссии Гватемалы по иностранным инвестициям и туризму Исаак Фарчи сказал: «Мы съездили с президентом Алехандро Джамматтеи в Израиль, и теперь видим плоды братского сотрудничества между нашими странами».

«Мы очень благодарны компании «Watergen», подарившей этот аппарат в столь трудное для нашей страны время, — добавил он. — Израильские технологии обеспечивают самые насущные потребности и помогают многим друзьям еврейского государства. Мы надеемся на развитие наших отношений».

Министр экономики Гватемалы Антонио Малуф сказал: «Благодаря помощи «Watergen» мы будем использовать инновационные решения наших основных проблем. Кроме того, эта технология способствует росту более динамичной и устойчивой экономики».

Владелец компании Михаил Мирилашвили заявил: «Во всем мире, особенно в Латинской Америке, действительно очень нуждаются в чистой питьевой воде, которую производят наши атмосферные генераторы. Они могут обеспечить каждого человека в мире пресной водой без ущерба для планеты и окружающей среды».