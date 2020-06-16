Уилл Смит впервые сыграет раба

Уилл Смит сыграет главную роль в новом фильме Антуана Фукуа «Эмансипация», основанном на реальных событиях.

Как сообщает Variety, экшн-триллер расскажет о беглом рабе по имени Питер, который спасается от охотников на болотах Луизианы во время Гражданской войны и пытается добраться до войск Армии Союза.

Сценарий создан не только по общим мотивам истории, но и по дневникам самого Питера. В реальности, когда настоящий Питер добрался до армии, местные медики сфотографировали его спину — она была изуродована ударами плети, которой его били бывшие рабовладельцы. Изображение появилось в выпуске Harperʼs Weekly и стало символом жестокости в отношении чернокожего населения.

Производство должно начаться в начале 2021 года. Фильм будет представлен на Каннском кинофестивале.