Трамп добивается запрета на мемуары Болтона о работе Белом доме

Американский новостной канал Эй-би-си сообщает, что администрация президента Трампа пытается заблокировать появление в продаже книги, написанной бывшим советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. В мемуарах под названием «Комната, где это произошло» («The Room Where It Happened») Болтон вспоминает события, происходившие в Белом доме в период его работы там и критикует внешнюю политику Дональда Трампа. Появление книги в продаже планируется через неделю. Однако команда президента готовит иск в федеральный суд с требованием временно запретить появление книги в общественном доступе. Администрация настаивает, что, несмотря на все необходимые проверки, предшествовавшие публикации, в ней все еще может содержаться совершенно секретная информация.

По словам Трампа, содержание любого разговора с президентом относится к такой категории, а Болтон наверняка пересказывает в своей книге их беседы и, значит, нарушает закон.

Однако издатель Болтона уверен, что дело в другом. «То, что Болтон увидел, поразило его. Президент, для которого единственное, что имело значение, это переизбрание на второй срок, даже если оно могло поставить под угрозу или ослабить нацию», — написал он в аннотации, опубликованной онлайн. Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре 2019 года из-за «несогласия с его суждениями».