Фильм «Унесенные ветром» вернется в каталог потокового сервиса HBO Max » США и ЕС выразили поддержку Украине Госсекретарь США Майк Помпео, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррелл, а также министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудили значение трансатлантического партнерства в восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента. Главы внешнеполитических ведомств также «поддержали нашу общую приверженность демократическим ценностям, которые служат оплотом против попыток России и КНР подорвать демократические общества», – отметила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус. «Госсекретарь подчеркнул совместную решимость США и ЕС в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и наше настойчивое требование, чтобы Россия прекратила свои агрессивные действия в регионе Донбасса», – подчеркивается в документе.

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