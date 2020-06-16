Сценарист «Друзей»: «Сожалею, что в сериале не было расового разнообразия»

Марта Кауффман публично извинилась за то, что «сделала недостаточно» для поддержания в сериале «Друзья» необходимого уровня расового и прочего разнообразия. Шоу закончили снимать 16 лет назад, однако его популярность в мире не уменьшается — неудивительно, что стриминговая платформа HBO Max выкупила права на трансляцию «Друзей» за $430 миллионов, сообщает Yahoo News.

«Я бы хотела знать тогда то, что я знаю сейчас. Тогда я бы принимала совсем другие решения. В смысле — я всегда приветствовала в нашей компании людей из самых разных групп, но я делала недостаточно», — призналась она.

Кауффман, происходящая из семьи еврейских иммигрантов из Восточной Европы, писала сценарий и выступала в роли исполнительного продюсера во время съемок «Друзей». Премьера шоу состоялась в 1994 году. В настоящее время она работает над собственным шоу для Netflix «Грейс и Френки».

«Теперь все, о чем я думаю, — что я могу сделать? Что я могу сделать иначе? Как можно было бы создать шоу по-другому? Это то, что я хотела бы знать, когда начинала заниматься этим делом», — продолжила Марта Кауффман.

Сериал «Друзья» рассказывает о жизни шестерых друзей из Нью-Йорка, которых играют Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Только белые актеры. Аиша Тайлер появилась в девяти сериях в 2003 году в роли Чарли Уилер, а Лорен Том сыграла Джулию, подругу Росса, в семи эпизодах в 1995-м. Дэвид Швиммер сказал, что кастинг «цветных женщин» был «осознанным толчком» с его стороны. «Я прекрасно знал об отсутствии разнообразия, и я годами просил, чтобы Росс встречался с цветными женщинами, — сказал он в интервью Guardian в начале этого года. — Одной из первых подруг, которые у меня были на шоу, стала азиатка, а позже мой герой встречался с афроамериканскими женщинами. Я осознанно способствовал этому».

Также актер заявил, что для своего времени шоу было революционным. В том, как легко там показывали случайный секс, однополые браки и отношения.

Исполнительница роли Фиби Лиза Кудроу в прошлом месяце признала, что сегодня шоу было бы «совершенно другим». Она также благодарна создателям сериала за то, что они все сделали правильно. В интервью Sunday Times она сказала: «У нас был парень, чья жена оказалась лесбиянкой, и при этом она была беременна от него. Потом они вместе воспитывали ребенка. У нас также было суррогатное материнство. В то время это было прогрессивно».

На праздновании 25-летия шоу в прошлом году Дэвид Крейн, один из его создателей, поговорил с Yahoo Entertainment. Когда его спросили, не привнес бы он немного разнообразия в шоу сегодня, он признал, что это «сложный вопрос», и рассказал о том, как сериал вписывается в более широкий разговор о развитии стандартов для телевидения. «Очевидно, такой разговор имеет гораздо больше перспектив, — отметил он. — Я думаю, что вы должны смотреть на это сквозь призму того времени, когда мы начинали. Если вы посмотрите на «Сайнфельда», «Без ума от тебя» и «Фрейзера», вы увидите, что никто тогда не гнался за расстановкой этих приоритетов. Должны ли они иметь место? Вероятно. Это современный подход. Я думаю, что если бы мы снимали шоу сегодня, то подошли бы к нему по-другому. Но, с другой стороны, это была история о шести ребятах, которые идеально вписывались в то время и прекрасно себя чувствовали в тех условиях. И невозможно представить их жизнь иначе».

Наталия Кравченко