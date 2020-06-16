Самые известные холостяки Голливуда

Многие завидные голливудские холостяки обзавелись семьями, а некоторые успели развестись и снова жениться. Но среди актеров осталось еще немало техhttp://vs-t.ru/samye-izvestnye-xolostyaki-gollivuda, кто не связал себя узами брака. Вот они, красавцы!

Мена Массуд

Этому обаятельному канадцу египетского происхождения всего 28, но он уже стал звездой если не первой, то второй величины. А все благодаря роли Аладдина в одноименном фильме Гая Ричи, вышедшем летом. Режиссер приметил его во второстепенной роли Тарека Кассара в сериале «Джек Райан». В отличие от многих коллег Мена Массуд выступает за здоровый образ жизни. Он увлекается верховой ездой и хайкингом, не один год придерживается принципов веганства и даже открыл собственный лайфстайл-бренд Evolving Vegan (одежда и аксессуары для веганов).

Майкл Бакари Джордан

Этот 22-летний актер много работал, прежде чем Голливуд его заметил и оценил: «Я никогда не стою на пути своих амбиций, постоянно двигаюсь и над чем-то работаю». Он сыграл одну из главных ролей в «Фантастической четверке» (2015), фильмах «Крид» (2015) и «Крид 2» (2018), но славу ему принесла роль в «Черной пантере» (2018). Этот фильм получил пять «Оскаров» и много других наград. Несмотря на солидный банковский счет, актер предпочитает жить дома с родителями: «Я люблю домашнюю еду. Возможность вернуться домой и поесть маминой стряпни — бесценна». Майклу Б. Джордану приходится пользоваться вторым именем или хотя бы его сокращением, чтобы отличаться от легендарного баскетболиста.

Дрейк

Любой, кто посмотрит на его «послужной список», включающий Рианну, Серену Уильямс, Дженнифер Лопес и других звезд, решит, что уж у этого рэпера и актера (сериал «Деграсси: следующее поколение») нет никаких проблем с личной жизнью. Но источники, близкие к 32-летнему канадцу, сообщают, что он очень скромный и тихий, когда оказывается рядом с девушками. Видимо, все обаяние Дрейк отдает публике!

Джастин Теру

После расставания с Дженнифер Энистон в прошлом году Теру пополнил список звездных холостяков. Ему 48, увлекается ездой на мотоцикле и воспитанием собаки. Джастин Теру известен ролями в фильмах Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001) и «Внутренняя империя» (2006), а также в сериале «Оставленные». Друзья говорят, что он очень ранимый и эксцентричный.

Крис Эванс

Как завоевать сердце Капитана Америки? Независимостью. «Я боюсь зависеть от кого-то, я всегда сам по себе», — говорит 38-летний актер, известный благодаря фильмам о вселенной «Марвел». Он рассказал, что любит уезжать в лес с палаткой в гордом одиночестве и мечтает встретить девушку, у которой будут и свои интересы, а не только общие. Записано!

Лиам Хемсворт

Несмотря на то что официально они с Майли Сайрус — пока — не разведены, сердце 29-летнего актера можно считать свободным. Учитывая, что они встречались не один год, сложно сказать, кто способен занять место Сайрус в сердце звезды «Голодных игр».

Эндрю Гарфилд

В жизни 36-летнего актера, исполнившего роль Человека-паука в нескольких фильмах об этом супергерое, было не так много романов. С Эммой Стоун, партнершей по съемочной площадке, он расстался в 2015 году, в 2018-м недолго встречался с певицей Ритой Орой, а сейчас вполне свободен.

Идрис Эльба

47-летний актер, звезда фильмов «Тихоокеанский рубеж» (2013) «Темная башня» (2017) и нескольких лент «Марвел»(«Тор», «Мстители»), был женат и является отцом двоих детей от разных женщин. Тем не менее сейчас он свободен и, кажется, не готов с этой свободой расстаться!