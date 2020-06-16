 
  »

Путин заявил о создании «антигиперзвукового оружия»

Владимир Путин

Российский пропагандистский ресурс «Russia Today» привел такие слова Владимира Путина: «У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием. Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров».

«В настоящее время противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто», — добавил Путин, — «Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю ещё раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие».

Ранее президент России пообещал «продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами».

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/219963

16 июня, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  