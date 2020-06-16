Путин заявил о создании «антигиперзвукового оружия»

Российский пропагандистский ресурс «Russia Today» привел такие слова Владимира Путина: «У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием. Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров».

«В настоящее время противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто», — добавил Путин, — «Скорости такие, что взять их невозможно. В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю ещё раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие».