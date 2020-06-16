Поездка в Лас-Вегас: как это было

Отправляясь в путешествие, никогда не знаешь, как оно закончится. После того, как вместе со своей женой Андрей Шейко побывал в 54 странах, выбор следующего места для исследований не вызывало сомнения. Пара отправилась покорять Америку. К счастью все совпало наилучшим образом и для этого нашлись время и средства. Планов было много, т.к. США давно были в списке желаний. Супруги побывали во всех интересных местах Калифорнии и добрались до Лас-Вегаса. Первое впечатление было ошеломляющим. Важно, чтобы момент первого визита выпадал на ночное время. Именно в этот час город переливается миллионами огней. Это очень контрастирует с остальным штатом. В целом Невада выглядит как территория, на которой никогда не ступала нога человека.

Прибыв в искусственно созданный оазис, семейная пара получили массу впечатлений, которые останутся с ними навсегда. Они провели в городе две ночи, хотя по ощущению они не могли бы точно сказать, сколько именно времени прошло. Атмосфера и особый ритм жизни заставляет плыть в этом бурлящем потоке вместе с остальными жителями и гостями. На улицах можно повстречать двойников звезд кинематографа или известных музыкантов, например, Элвиса или Майкла Джексона. Мужчину порадовало гостеприимство и дружелюбие местных жителей. С ним все хотели познакомиться, но все сводится к одному – после первого вопроса о том, откуда прибыл гость, следует предложение отправиться тусить. При этом совершенно неважно, откуда приехал турист – рады всем.

Еще один момент, который очень удивил Андрея, заключается в отсутствии граждан 30-40 летнего возраста. В основном встречаются или граждане старшего возраста, или молодежь.

Незабываемое впечатление производят здания всемирно известных казино. Больше всего пару удивил отель «Белладжио», т.к. они являются поклонниками легендарного фильма о друзьях Оушена. В огромных роскошных залах казино стоят игровые автоматы, огромное количество столов с дорогой бархатной обивкой и вальяжные крупье. Для того, чтобы почувствовать атмосферу на все сто Андрей купил жетоны, потратив на них 100 долларов. В Беларуси он тоже посещал игорные клубы, а иногда даже играл в интернете, находя популярные игры на сайте narubli.net, однако Вегас покорил его до глубины души.

Молодого человека удивил размер ставок. Сидевший с ним за игральным столом пожилой американец выложил за одну ставку пять тысяч долларов. Человек имел огромную выдержку, т.к. сложно представить, сколько денег он мог проиграть за весь вечер, но при этом на его лице не напрягся ни один мускул. Удивительная атмосфера казино моментально пронизывает все клетки тела, позволяя искренне радоваться за победивших гостей и делать ставки, чувствуя в теле невероятное ощущение азарта.

Можно сказать, что город вызывает три наиболее ярких впечатления – ощущение вседозволенности, приключений и калейдоскоп событий, моментально сменяющих друг друга. Он пропитан вседозволенностью, ощущением свободы и волшебства. Находясь в Лас-Вегасе, понимаешь, что тебе, в прямом смысле слова, можно все. В других городах Америки такого нет. Именно в Вегасе можно почувствовать абсолютное удовольствие и драйв.