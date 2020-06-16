Метеоритное озеро в Индии резко поменяло свой цвет

Около 5000 лет назад на территорию современной Индии упал метеорит и оставил после себя довольно широкое и глубокое углубление. Впоследствии на этом месте образовалось идеально круглое озеро, которому было давно название Лонар. Уже многие годы подряд туристы со всего мира с особым интересом посещают это место, потому что вода регулярно меняет свой цвет от синего в розовый и обратно. В 2020 году озеро поменяло свою окраску всего за одну ночь — это, по мнению частых посетителей необычного места, абсолютный рекорд. Но почему же метеоритное озеро так часто меняется и что стало причиной настолько резких изменений?



Метеоритное озеро

Диаметр расположенного в 500 километрах от индийского города Мумбаи озера Лонар составляет 1800 метров, а глубина достигает 132 метров. Вода в озере действительно время от времени меняет свой цвет и это выглядит удивительно. Но в индийском озере есть и нечто отвратительное — вода истощает резкий запах протухшей воды. Но ужасная вонь отнюдь не пугает туристов и это место является их излюбленным местом. В 2020 году озеро привлекло к себе еще больше внимания, потому что вода в ней превратилась из синей в розовую всего за одну ночь.

Метеоритное озеро — это озеро, которое образовалось на месте кратера, оставленного упавшим метеоритом. Как правило, такие озера идеально круглые.

Причина изменения цвета воды ученым известна уже давно. По данным научного издания ScienceAlert, на дне озера произрастают различные виды водорослей. Большинство из них остро реагируют на повышение и понижение температуры воздуха изменением цвета. В холодные периоды озеро переливается синеватым цветом, а в теплые дни становится красным. Изменения происходят часто, но в текущем году смена цветов происходит особенно активно.



Так выглядит озеро Лонар

По мнению биологов, возникновение этого явления могли спровоцировать сразу несколько факторов. Во-первых, на данный момент в Индии сохраняется жаркая погода. По данным Gismeteo, в середине июня даже в городе даже ночью стоит 27-градусная жара. А теплую погоду, как и говорилось выше, растущие в озере водоросли как раз имеют свойство окрашиваться в красный цвет.



Существует много разновидностей красных водорослей, но большинство из них растет только в соленых водах

Вдобавок к этому, в теплую погоду уровень воды в озере заметно снижается, что приводит к повышению солености. Резкое изменение состава воды тоже может значительно ускорить темп изменения оттенка воды в метеоритном озере. Однако, чтобы сделать более точные выводы, а не кидаться предположениями, необходимо тщательно изучить состав жидкости. Биологи этим уже занялись.

По данным профессора Мадана Сурьяваси (Madan Suryavashi), необычайно быстрое изменение цвета воды могла спровоцировать и пандемия коронавируса. Как и во многих других странах, из-за карантина в Индии были закрыты заводы, кафе и другие предприятия. Ввиду сокращения вредных выбросов, природа буквально начала восстанавливаться — об этом в начале апреля уже писала моя коллега Любовь Соковикова.

Виды водорослей

Ввиду того, что вода в метеоритном озере содержит много соли, логично предположить, что в нем произрастают так называемые красные водоросли или багрянки (Rhodophyta). Они растут преимущественно в соленых водах, и на данный момент науке известно около 10 000 разновидностей этих растений. Они могут расти и в пресных водах, но таких видов крайне мало — если верить научной литературе, на данный момент биологи описали только 200 таких разновидностей.

Они считаются относительно безопасными для людей и животных — в некоторых странах их даже употребляют в пищу. Только вот есть водоросли из метеоритного озера вряд ли кто-то станет, потому что вода явно неспроста испускает ужасный запах. А так, красные водоросли,добытые со дна чистых морей, активно используются в медицине. Также из них изготавливают вещество агар-агар — это отличный заменитель желатина на растительной основе.



Сине-зеленые водоросли также известны как цианобактерии

Возможно, в метеоритном озере также произрастают сине-зеленые водоросли, а вот они для здоровья живых организмов могут быть весьма опасными. В прошлом году из-за этих растений в США погибли как минимум четыре собаки — они просто искупались в воде и умерли спустя несколько часов. По своей сути эти водоросли являются бактериями, которые при попадании внутрь живых организмов вызывают тошноту и серьезные проблемы с печенью. С 2009 по 2010 год от этих растений пострадало около 60 человек.