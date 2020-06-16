Фильм «Унесенные ветром» вернется в каталог потокового сервиса HBO Max

Культовый фильм «Унесенные ветром» (1939) вернется в каталог потокового сервиса HBO Max, но с дополнением: к фильму добавят вступление с «историческим контекстом», связанное с проблемой расизма.

Когда лента вновь станет доступна подписчикам сервиса, пока не ясно. Известно, что вступление озвучит темнокожая профессор и телеведущая Жаклин Стюарт, которая назвала это возможностью подумать о том, чему нас могут научить классические фильмы.

По ее словам, вопросы борьбы с расизмом стали особенно важны сейчас, и люди ищут ответы на них в книгах и фильмах.

Ранее HBO Max убрал из каталога «Унесенных ветром», ссылаясь на проходящие в картине расовые темы. Решение было принято на фоне захлестнувшей США волны протестов, связанной с гибелью темнокожего мужчины при задержании полицией.