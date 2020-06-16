Элизабет Мосс сыграет в хорроре «Беги, кролик, беги»

Актриса исполнит главную роль в новом хоррор-проекте под названием «Run Rabbit Run», постановщицей которого назначена Дэйна Рид, работавшая над сериалом «Рассказ служанки», где у Мосс также была ведущая партия.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Элизабет Мосс сыграет женщину-медика, специализирующуюся на бесплодии. Сама она — мать, воспитывающая дочь. Героиня Мосс, как и положено врачу, не верит ни во что потустороннее, но однажды начинает замечать нерациональные и необъяснимые странности в поведении дочери.

Актриса также выступит сопродюсером проекта. Сроки производства пока не уточняются.

Отметим, что Мосс хорошо знакома с жанром хоррора. Она снималась в ужасах «Мы» и «Человек-невидимка», а также сыграла писательницу хоррор-романов Ширли Джексон в байопике 2020 года «Ширли», который недавно вышел онлайн.