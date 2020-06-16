Древняя керамика раскрывает секреты римского господства над Иерусалимом



Две тысячи лет назад в Иерусалиме, где бурлила жизнь, еврейские гончары работали круглосуточно, производя горшки, кувшины и подставки, поскольку промышленность подпитывалась населением, чья приверженность законам религиозной чистоты создавала все большую потребность в глиняных сосудах.

Новое исследование израильских археологов пролило свет на эту процветающую деятельность, а также на драматические изменения, вызванные разрушением Храма и города, когда это ремесло постепенно перешло в руки римлян. Группа экспертов из Израильского управления древностей (IАА) проанализировала несколько гончарных мастерских, обнаруженных в ходе раскопок, проведенных в районе современного Иерусалимского международного конференц-центра и отеля «Crowne Plaza», выявив, как используемые материалы и методы, производимые изделия и сами древние ремесленники были глубоко затронуты историческими событиями в этом районе. Результаты были опубликованы в майском выпуске Бюллетеня ASOR – Американских школ восточных исследований.

«Место, которое мы рассматривали, является одной из крупнейших гончарных мастерских в восточном Средиземноморье», – сказала «The Jerusalem Post» доктор Анат Коэн-Вайнбергер, соавтор исследования вместе с Данит Леви и доктором Роном Беэри. «Эти мастерские действовали в течение примерно 300 лет между хасмонейским и среднеримским периодами во втором веке н. э.». Коэн-Вайнбергер возглавляет петрографическую лабораторию IАА, которая работает около 30 лет. Петрография направлена ​​на изучение и идентификацию горных пород и минералов и позволяет выяснить их геологический источник, что помогает археологам собирать важные сведения о древней керамике и ее производстве.

«Наши исследования основывались на регулярных археологических исследованиях, таких как изучение архитектурных планов и распределение производственных мощностей, а также на петрографическом изучении керамических сосудов и строительных материалов, найденных на месте», – пояснила она. «Все они показали, что после 70 г. н.э. произошло значительное изменение». Коэн-Вайнбергер отметила, что до того, как храм был разрушен римлянами в 70 г. н.э., гончары, которые работали в мастерских, были евреями. В этот период производство выросло, и это событие, которое исследователи обычно связывают с тем фактом, что еврейские законы о чистоте, которые в то время играли важную роль в еврейской жизни, увеличили потребность в глиняных сосудах, поскольку глиняные сосуды были чрезвычайно подвержены ритуальной нечистоте и очень трудно очищались, вероятно, создавая спрос на новые изделия. «Глиняные сосуды … могут быть подвержены загрязнению изнутри и стать нечистыми, но не становятся нечистыми от прикосновения «источника нечистоты» к их внешней поверхности; и их разрушение (если они нечисты) – это их очищение», – говорится во второй главе «Мишна келим».

По словам Коэн-Вайнбергер, после 70 г. н.э. вместе с посудой для приготовления пищи и другими типами посуды начали производиться новые керамические изделия, связанные с римскими легионами, такие как строительные материалы (черепица и кирпич). Кроме того, появился новый способ приготовления сырья для керамики. В то время как гончары все еще использовали глину из близлежащего месторождения Моза в Иудейских горах, как и в предыдущий период, теперь с глиной начали смешивать зерна кварца, увеличивая прочность глины и стойкость изделий. «В окрестностях Иерусалима нет кварца», – заявила археолог. «Источник использованного кварца еще не определен, но, скорее всего, он происходит из прибрежных дюн, расположенных на расстоянии около 50 км. Это свидетельствует об усилиях, затраченных на сбор сырья, и хорошо согласуется с властью и организацией римской армии».

В первой половине второго столетия н.э., в период между двумя еврейскими восстаниями, римская армия взяла под контроль гончарные мастерские и начала управлять ими напрямую. «Распространение римского правления в этом регионе отражено в различных сферах материальной культуры, в том числе в керамическом производстве, процессы и продукты которого стали похожи на те, которые были обнаружены в других лагерях легионов в Европе», – пояснила Коэн-Вайнбергер. «Археологи долгое время изучали вопрос о размещении римских легионов в Иерусалиме и до сих пор не нашли точного местоположения их лагеря», – добавила она. «Поэтому вся информация о легионах и их связи с еврейским населением очень важна».

Исследовательница подчеркнула, что ее выводы о технике и ​​методах изготовления керамики могут помочь связать здания и поселения, открытые в результате многих раскопок в районе Иерусалима с 10-м легионом, дислоцированным в городе, а также дать представление о его деятельности. «Мы уже проводим несколько исследований керамических строительных материалов, обнаруженных в разных местах», – заключила она.

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