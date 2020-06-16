Четыре адвоката Эмбер Херд отказались продолжать защищать ее в деле против Джонни Деппа

34-летняя Эмбер Херд теряет своих адвокатов, помогавших ей выстраивать линию защиты в деле против бывшего мужа, 57-летнего Джонни Деппа. Актер, напомним, подал против нее иск о клевете, чтобы доказать, что прошлые обвинения в домашнем насилии, выдвинутые ею против него, основаны на фальсификациях. Если представителям Деппа удастся убедить суд, что она оклеветала актера, ей грозит реальный тюремный срок.

Стороны продолжают готовиться к борьбе в суде, но защита актрисы редеет. Несколько ее адвокатов подали заявление о выходе из дела о клевете. Роберта Каплан, Джон Куинн, Джули Финк, Дэвид Брук официально отказались продолжать защищать ее. Адвокат Элейн Бредехофт, работающая в Виргинии, будет заниматься делом Херд. Они объяснили такие перемены дорогостоящей логистикой во время пандемии.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами. В странных и неожиданных обстоятельствах, с которыми столкнулся мир из-за пандемии, когда путешествия и логистика стали более дорогостоящими, мы понимаем решение передать дело местному судебному адвокату, находящемуся в Виргинии,

— говорится в заявлении Kaplan Hecker & Fink LL.

Эмбер Херд

Однако адвокаты Джонни Деппа иначе смотрят на ситуацию. Представитель актера прокомментировал отказ адвокатов актрисы работать с ней.

В течение многих лет движение Times Up (оно объединило женщин Голливуда в борьбе против сексуальных домогательств. — Прим. ред.) и другие присоединялись к мистификациям Эмбер Херд против Джонни Деппа. Адвокаты мисс Херд, один из которых был соучредителем Фонда правовой защиты Times Up, теперь, по-видимому, открещиваются от ее мошенничеств. Мы намерены выяснить, почему так произошло, — прокомментировал ситуацию адвокат Деппа Адам Уолдман.