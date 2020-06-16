Четвероногий робот Boston Dynamics поступил в свободную продажу

Компания Boston Dynmics объявила, что четвероногого робота Spot теперь может приобрести любая американская компания, а не только отобранные организации. Стоимость робота составляет 74500 долларов, а срок поставки составляет шесть-восемь недель. Вместе с роботом можно приобрести дополнительные датчики и вычислительные блоки.

Изначально Boston Dynamics разрабатывала четвероногих роботов для военных. Предполагалось, что такая конструкция сделает из гораздо более практичными при операциях на неровном рельефе, например, в горах. Однако после испытаний американские военные отказались от идеи применения четвероногих роботов, после чего компания переключилась на коммерческие разработки. Spot — это первый коммерческий робот Boston Dynamics, текущая версия которого была представлена в 2017 году (тогда она называлась SpotMini). Он имеет четыре ноги, приводимые в движение электромоторами, множество визуальных датчиков со всех четырех сторон, а также адаптер на спине, на который можно закрепить роборуку или любое стороннее оборудование — для этого компания в начале года выпустила SDK.

Изначально в 2019 году компания начала мелкосерийное производство Spot, но доступ к нему получили только проекты, одобренные самой компанией. Кроме того, на тот момент она предоставляла роботов только в лизинг. Теперь Boston Dynamics запустила на своем сайте онлайн-магазин, в котором продается как робот, так и оборудование и услуги для него. На текущий момент покупка доступна только для компаний в США, однако никаких дополнительных ограничений нет.

В обычном варианте робот стоит 74,5 тысячи долларов, также необходимо оставить возвращаемый депозит в тысячу долларов. При этом покупатель может заказать сразу несколько роботов. На первом этапе продаж стоимость пересылки входит в цену, а ее длительность составляет от шести до восьми недель. В комплект помимо робота входит два аккумуляторных блока, зарядка, пульт оператора, чехлы, а также программное обеспечение. В магазине также можно приобрести дополнительные вычислительные блоки, блоки датчиков, в том числе с лидаром, а также расширенную поддержку. Однако роборуки, которую Boston Dynamics раньше планировала предоставлять в качестве опции, в магазине нет.