Бритни Спирс в бикини продемонстрировала новую детскую прическу

Вслед за Беллой Хадид, которая сделала домашнюю стрижку на самоизоляции, 38-летняя Бритни Спирс тоже решила сменить образ. Исполнительница хита Toxic опубликовала в инстаграме множество кадров, на которых продемонстрировала результат бьюти-трансформации.

Я наконец-то отрезала челку!

— с радостью написала певица под кадром в бикини.

18 мая певица опубликовала длинный пост о том, как челка волшебным образом делает ее моложе.

Только милые девчонки с юга могли сделать это, и я никогда не чувствовала себя достаточно красивой, чтобы отрезать челку. Все участницы конкурса красоты делали это, но мне казалось, что подобные бьюти-состязания не для меня. У меня были плохие зубы, и я чувствовала себя гадким утенком. Я встретилась тогда с представителем модельного агентства, но я не была достаточно хороша для них, поэтому я пошла домой и сказала: «Может быть, я могу быть как более взрослые девочки и показать свой лоб».

Люди выбирают разные способы защитить себя… Когда я делаю такую прическу, я чувствую, что я защищена… Как будто я снова в третьем классе,

— призналась Бритни.

Поклонники пришли в восторг от нового образа Спирс. И даже некоторые знаменитости (среди них актриса Ванесса Хадженс и лыжник Гас Кенуорти) написали, как ей идет челка. Бойфренд певицы Сэм Асгари оставил ей комплимент в комментариях.