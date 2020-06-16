Брайана Остина Грина заподозрили в романе с плейбой-моделью

Подтвердив расставание со своей 34-летней супругой Меган Фокс, 46-летний Брайан Остин Грин не стал окончательно ставить точку в их отношениях и сказал, что, хотя их пути на данном жизненном этапе «разошлись в разные стороны», все еще может вернуться «на круги своя». Но, судя по всему, в ближайшее время этого не случится. В то время как Фокс, по слухам, встречается с рэпером Колсоном Бэйкером, Грин, как говорят, увлекся 25-летней американской моделью Кортни Стодден.

Кортни Стодден

На выходных их видели выходящими вместе из мексиканского ресторана в Лос-Анджелесе.

Они приехали забрать еду навынос. Но вели себя не так, словно они встречаются,

— сказал инсайдер.

Известно, что Кортни сейчас тоже одинока. В марте она объявила о своем расставании с американским актером Дугом Хатчинсоном, который был старше ее на 34 года (пара поженилась, когда Стодден было 16 лет). Она призналась, что в браке была жертвой абьюзивных отношений.

Я чувствовала себя полностью пойманной в ловушку, подверглась манипуляциям и была отвергнута взрослыми. Взрослеть в такой среде было очень одиноко и мрачно,

— призналась она.

Стодден добавила, что всегда будет любить бывшего мужа, но при этом будет испытывать по отношению к нему гнев.

Ты оставил меня, женщину-ребенка, чувствовавшую себя униженной и сбитой с толку,

— заключила Кортни.

Кортни Стодден