Автопилот Toyota научат мыслить по-человечески

Специалисты Массачусетского технологического института, Центра транспорта и логистики MIT и Исследовательского центра безопасности Toyota (CSRC) анонсировали DriveSeg — набор данных для обучения автопилота, который позволит технике «осмысливать» окружающие объекты подобно тому, как это делает мозг человека.
В настоящее время системы беспилотного вождения воспринимают участников движения и предметы в виде множества статичных одиночных изображений, которые вычленяются из общей картинки и на основе анализа этих данных автопилот оценивает окружающую обстановку. Как подчеркнули в Toyota, новая разработка DriveSeg непрерывно изучает видеоизображение и на уровне пикселей выделяет и распознаёт отдельные объекты.
Подобный алгоритм работы более эффективен в ситуациях, когда необходимо «узнать» аморфные объекты — например, дорожные работы или растительность — которые не всегда имеют чётко определённые и однородные формы. Таким образом, автопилот получает возможность «осмысливать» окружающую обстановку.
Авторы работы считают, что анализ окружающей среды на основе видео более приближен к восприятию обстановки реальным человеком. Новая методика должна помочь в создании самообучающегося автопилота, который сможет адекватно реагировать в случае непредсказуемого развития событий на дороге.
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