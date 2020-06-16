Автопилот Toyota научат мыслить по-человечески

Специалисты Массачусетского технологического института, Центра транспорта и логистики MIT и Исследовательского центра безопасности Toyota (CSRC) анонсировали DriveSeg — набор данных для обучения автопилота, который позволит технике «осмысливать» окружающие объекты подобно тому, как это делает мозг человека.

В настоящее время системы беспилотного вождения воспринимают участников движения и предметы в виде множества статичных одиночных изображений, которые вычленяются из общей картинки и на основе анализа этих данных автопилот оценивает окружающую обстановку. Как подчеркнули в Toyota, новая разработка DriveSeg непрерывно изучает видеоизображение и на уровне пикселей выделяет и распознаёт отдельные объекты.