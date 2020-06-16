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Арахамия рассказал какие «существа» могут стать кандидатами в мэры Киева

Давид Арахамия ответил на вопросы журналистов по поводу кандидата на должность мэра Киева от партии «Слуга народа». В свойственной депутату манере он скорее запутал журналистов ,чем ответил на поставленный вопрос.

«Кандидатом в мэры Киева может быть мужчина, женщина, или «другие существа»»,-над этой цитатой теперь размышляют все СМИ Украины.

«Кандидаты в мэры городов в областях будут объявлены официально в конце июля. По Киеву мы обсудили сам формат. Что это будет социологический праймериз … Новых сюрпризов не было. Я вам говорил, что это может быть мужчина, женщина.

Еще же бывают другие существа. Знаете, в Америке там есть туалеты для мужчин, для женщин и Q — questional, для тех, кто не определился, кто они. К счастью, у нас такого нет», — сказал Давид Арахамия.

16 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Украина ﻿
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