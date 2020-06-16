Анджелина Джоли переживает за будущее дочери Захары из-за ее цвета кожи

Смерть темнокожего американца Джорджа Флойда, к которой привели неправомерные действия полицейских, и массовые акции протестов в США против расизма серьезно всколыхнули общественность. В стране вновь заговорили о расовой дискриминации и ущемлении прав темнокожих. Эта проблема затронула и 45-летнюю Анджелину Джоли, которая вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом в 2005 году удочерила темнокожую девочку по имени Захара из Эфиопии.

Актриса всерьез опасается, что ее 15-летняя дочь станет «мишенью» для системы, когда вырастет. Сейчас расовая напряженность в стране высока как никогда, поэтому звезда боится, что и Захара столкнется с определенными трудностями.

Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой

Более 70 миллионов человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований. И в Америке тоже есть расизм и дискриминация.

Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь или любого другого мужчину, женщину или ребенка в нашей стране, основываясь на цвете их кожи, неприемлема.

Мы должны перейти от сочувствия и добрых намерений к законам и политике, которые будут обращены на проблему систематического расизма и безнаказанности. Прекращение злоупотреблений служебными полномочиями в полиции — это только начало. Это должно выйти далеко за рамки, охватив все аспекты жизни общества, от системы образования до нашей политики,

— сказала она в интервью Harper’s Bazaar.

Джоли добавила, что люди устали от полумер и оправданий со стороны власти, и выразила надежду на то, что скоро в стране случатся исторические перемены.

Пришло время внести изменения в наши законы и наши институты, прислушаться к тем, кто больше всего пострадал и был лишен голоса,

— заключила звезда.

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло