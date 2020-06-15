Восточная Ливия фельдмаршала Хафтра попросила помощи у Израиля против Турции

Вице-премьер восточного правительства Ливии Абдель Салям аль-Бадри, соратником которого является Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, попросил помощи у Израиля. Чиновник также предложил стране укрепить отношения с другими государствами в интервью изданию Makor Rishon.

«У нас никогда не было и не будет врагов в Тель-Авиве. Мы надеемся, что вы поддержите нас», — сказал чиновник. Он подчеркнул, что у Ливии долгая история отношений с Израилем и государства никогда не были врагами.

Аль-Бадри также призвал Израиль оформить экономико-политический альянс с Грецией, Кипром, Египтом и Ливаном. Он добавил, что тем самым израильская сторона сможет ответить на агрессивную политику Анкары.

«[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган не просто сумасшедший. Он служит коррумпированному Катару и нанимает сирийцев, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения Ливии», — считает вице-премьер.